Gençlerbirliği Antalyaspor İçin Hazırlanıyor

GENÇLERBİRLİĞİ ANTALYASPOR MAÇINA HAZIRLIK YAPIYOR

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 2. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Ligin yeni takımlarından biri olan Gençlerbirliği, bu önemli karşılaşma için çalışmalarını sürdürüyor. Antrenmanın öncesinde kırmızı-siyahlı futbolcular Pedro Pereira ve Metehan Mimaroğlu, basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

PEDRO PEREIRA EUROPA’DAKİ MARKA DEĞERİNİ DİLE GETİRDİ

Süper Lig’in Avrupa’daki marka değeri üzerine düşüncelerini aktaran Pedro Pereira, “Ben buradayken de mücadeleci ve yarışmacı bir ligdi Süper Lig. Özellikle büyük takımlar çok büyük transferler yaptıkları için Süper Lig’in marka değerinin Avrupa’da çok arttığını görebiliyorum. Aslında bu bizim gibi takımların da işine yarıyor. Çünkü büyük isimlerin Türkiye ligine gelmesi, buraya gelmek isteyenleri de çekiyor. 3 sene aradan sonra geldiğimdeki fark ile bunu söyleyebilirim. Büyük isimlerin buraya gelmesi, artık Süper Lig’i çok daha üst seviyeye taşıyor” diye konuştu.

METEHAN MİMAROĞLU SAMSUN MAÇINI DEĞERLENDİRDİ

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Samsunspor maçı hakkında düşünen Metehan Mimaroğlu, “Samsun maçı bizim için zorlu geçti. Oradan ders çıkardık. Antalyaspor maçına ders çıkarmış bir şekilde sahada daha iyi bir performans göstereceğiz. Maçta 2-1’i yakaladık. Sonrasında da gol pozisyonlarına da girdik. Belki puanla ayrılabilirdik ama nasip değilmiş. Antalyaspor maçına hazırlıklarımız sürüyor. Taraftarımızın önünde, Süper Lig’deki ilk maçımızdan galibiyetle ayrılmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

– ANKARA