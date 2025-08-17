Gençlerbirliği, Antalyaspor’la Karşılaşıyor

MATCH DETAILS

Süper Lig’in 2’nci hafta maçında Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda Antalyaspor’u ağırlıyor. Bugün saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Oğuzhan Aksu üstlenecek. Bu hafta, geçen sezon 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e dönen Gençlerbirliği, ilk haftada deplasmanda oynadığı Samsunspor’a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ise Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmış oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN HEDEFİ GALİBİYET

Gençlerbirliği, Henry Onyekuru, Dimitrios Goutas ve Pedro Pereira gibi önemli oyuncuları kadrosuna katarak galibiyet peşinde koşuyor. Takımda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, tedavi süreci devam eden Peter Etebo ve Ensar Kemaloğlu maç kadrosuna dahil olamıyor. İlk haftada hazır olmaması nedeniyle kadroda yer almayan yeni transfer Henry Onyekuru’nun bu maçta forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Eroğlu’nun Onyekuru’ya şans vermesi durumunda, oyuncu başkent ekibinde ilk kez sahaya çıkacak.

ANTALYASPOR 9 SEZON SONRA İKİDE İKİ YAPMAK İSTİYOR

Kasımpaşa karşısında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapan Antalyaspor, Gençlerbirliği’ni mağlup etmesi halinde 9 sezon aradan sonra Süper Lig’de 2’de 2 yapacak. Ancak takımda, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen ve Ramzi Safuri’nin lisansları çıkmadığı için, Bahadır Öztürk de sakatlığından dolayı kadroda yer alamıyor. Öztürk’ün yokluğunda, Rus stoper Georgiy Dzhikia’nın forma giymesi bekleniyor. Antalyaspor, en son 2015-16 sezonunda ilk hafta deplasmanda Başakşehir’i 3-2, ikinci hafta ise sahasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup etmişti.

MAÇ KADROLARI

Gençlerbirliği: Gökhan Akkan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Samed Onur, Zuzek, Abdurrahim Dursun, Nalepa, Göktan Gürbüz, Metehan Mimaroğlu.

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Van de Streek, Veysel Sarı, Dzhikia, Paal, Kaluzinski, Soner Dikmen, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara.