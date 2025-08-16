Haberler

Gençlerbirliği, Antalyaspor’la Maç Yapacak

MAÇ HAZIRLIĞI TAMAMLANDI

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor’u konuk edecek Gençlerbirliği, maç hazırlıklarını nihayet tamamladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, teknik direktör Hüseyin Eroğlu liderliğinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki antrenman, oyuncuların ısınma amaçlı koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman çabukluğa dayalı eğlenceli oyunla sürdü ve 5’e 2 top kapma, taktik ve duran top organizasyonları ile noktalandı.

SALONDA YER ALAN İSİMLER

Haftanın son antrenmanını Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından izledi. Takımda kart cezası bulunan oyuncu yer almazken, tedavi süreci devam eden Peter Etebo ve Ensar Kemaloğlu maç kadrosunda bulunamayacak.

ÖNEMLİ

Keban Festivali Renkli Etkinliklerle Sürdü

Keban ilçesinde gerçekleştirilen 5. Su ve Balık Festivali'nin ikinci gününde balık tutma, kano yarışları ve flyboard gösterileriyle heyecan dolu anlar yaşandı. Sanatçılar da konser verdi.
Afyonkarahisar’da Silahlı Kavga Meydana Geldi

Başmakçı'da bir silahlı kavga sonucunda Y.E. yaşamını yitirdi. R.T. adlı şüpheli, olayın ardından kaçtı ve jandarma yakalama çalışmalarına başladı.

