Gençlerbirliği Destek İstiyor, Transfer Zor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, 2. haftada Antalyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, “Bazen maçlar zor geçiyor ki ilk maçlar hep zor geçer” diyerek futbolun zorluklarına dikkat çekti.

TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYAÇ VAR

Eroğlu, taraftar desteğinin önemini vurguladı ve geçen maçta 17-18 bin taraftarın kendilerini desteklediğini hatırlatarak, “Onların desteğine ihtiyacımız olduğunu söylemek istiyorum. Onlar o gün bize güç katmıştı. Yine maça davet etmek istiyorum. O stadı doldurursak bizim için büyük bir itici güç olacaktır. Maçın başından sonuna kadar desteklerini esirgemezlerse biz de istediğimiz 3 puanla ayrılmayı planlıyoruz” diye belirtti.

TRANSFERDE ZORLUKLAR

Takıma uygun oyuncu transferinde zorluklar yaşadıklarını ifade eden Eroğlu, “Transfer yapmak kolay değil. Şu an isim vermek istemiyorum. Bunu ilk günden beri söylüyordum. Ülkemizde dönen isimler bile sonuçlanamıyor. İnanın bazen rakamsal anlamda çok büyük artışlar oluyor. Gençlerbirliği Kulübü’nün de ekonomik anlamda kendi planlaması doğrultusunda transfer yapması gerekiyor” açıklamasında bulundu. Eroğlu, ön bölge için en az 4-5 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Bu yavaş işliyor belki ama normalde bunun çok daha önce olması gerekiyordu” diyerek transfer çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

LİG UZUN BİR MARATON

Eroğlu, lig uzun bir maraton olduğu için her oyuncunun katkısının değerli olduğunu hatırlatarak, “Rekabetin oluşması da gerekiyor. Biz öncelikle ön bölgeye en az 3-4 oyuncuyu katacağız. Şu an transfer devam ediyor ama lig de devam ediyor. Bu çalışmalara devam ederken maçlarımızı da kazanmak zorundayız” şeklinde konuştu.

