Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçına Hazırlandı

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maç için antrenman yapmaya başladı. Açıklamaya göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk kısmında dar alanda pas organizasyonları ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki bu çalışma, minyatür kalelerden oluşan alanda hedefli oyun ve çift kale maç ile sona erdi.

TEDAVİLER DEVAM EDİYOR

Takımdaki bazı oyuncuların tedavileri sürerken, Etebo, Ensar Kemaloğlu, Popa ve Kyabou, ayrı bir şekilde çalışmalarını yürüttü. Onyekuru ise yardımcı antrenör ve fizyoterapist eşliğinde bireysel antrenman yaptı.

MAÇ TARİHİ BELİRLENDİ

Gençlerbirliği’nin Fenerbahçe ile karşılaşacağı mücadele 31 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek.