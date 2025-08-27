Haberler

Gençlerbirliği, Fenerbahçe Maçında Fiyatları Arttırdı

BİLET FİYATLARINDAKİ İKİ KAT ARTIŞ

Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği’nin bilet fiyatları 10 katın üzerinde bir artış gösterdi. Kırmızı-karalar, Fenerbahçe maçının en ucuz biletini 3 bin liradan satışa sunuyor. Daha önceki Antalyaspor maçı kapsamında güney kale arkası biletleri 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira ile VIP biletler ise 1.000 lira olarak belirlenmişti.

YENİ FİYATLANDIRMALAR TEPKİ TOPLADI

Ancak Fenerbahçe maçı için yeniden belirlene bilet fiyatları oldukça dikkat çekiyor. Bu karşılaşmada güney kale arkası biletleri 3 bin lira, doğu maraton tribünü 4 bin lira, misafir biletleri 3.750 lira, sağ ve sol kapalı 5 bin lira ve VIP biletler ise 10 bin lira olarak satışa sunuldu. Başkent temsilcisinin bu bilet fiyatları, maçı izlemek isteyen yüzlerce taraftar tarafından yoğun bir şekilde eleştiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

16 Yaşındaki Çocuk, Ev Sahibinin Bıçakladı

Erzurum'da 16 yaşındaki E.S., annesinin ev sahibinin sözleri nedeniyle onu bıçaklayarak ağır yaraladı ve ardından sosyal medya üzerinden polise teslim oldu.
Haberler

2024-2025 Eğitim Yılını Tamamladı 781 Öğrenci

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan 2024-2025 eğitim yılında mezun olan 781 öğrenci, gerçekleştirilen törenle astsubay çavuş rütbesi aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.