Gençlerbirliği, Fenerbahçe’ye 0-3 Yenildi

MAÇIN SONUÇLARI VE GOLLER

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Gençlerbirliği, evinde Fenerbahçe’yle karşılaşmış ve ilk yarı sonuçları konuk takımın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlanmıştır. Maçın 14. dakikasında Oğuz Aydın’ın sağ kanattan yaptığı ortada, Nene’nin dokunuşuyla Pereira’ya çarpan top, ağlarla buluşmuştur. Böylece maçtaki ilk gol atılmış olur: 0-1.

19. dakikada Talisca, ceza sahası sol çaprazından giriş yaparak şut atmış, ancak kaleci Gökhan Akkan bu topu kornere çelmiştir. 31. dakikada Nene, penaltı noktasına doğru pas veriyor; En-Nesyri’nin şutu ise yandan dışarı çıkıyor. 35. dakikada Archie Brown’ın sol kanattan ortasında, En-Nesyri kale önünde uygun bir pozisyonda buluşarak topu ağlara gönderiyor: 0-2.

40. dakikada Oğuz Aydın’ın içeriye çevirdiği topa Edson Alvarez’in şutu, direk dibinde En-Nesyri tarafından değerlendirilerek ağlarla buluşuyor: 0-3. 43. dakikada ise İrfan Can Kahveci’nin ceza sahası yayı üzerindeki şutu az farkla üstten auta gidecektir.

TAKIM KADROLARI

Stat: Eryaman
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Hakan Yemişken

**Gençlerbirliği**: Gökhan Akkan, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Traore, Göktan Gürpüz, Metehan Mimaroğlu, Koita
Yedekler: Erhan Erentürk, Ebrar Yiğit Aydın, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Dilhan Demir, Niang, Oğulcan Ülgün, Abdurrahim Dursun, Sinan Osmanoğlu, Yiğit Hamza Aydar
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

**Fenerbahçe**: Livakovic, Oğuz Aydın, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Archie Brown, Edson Alvarez, Fred, Dorgeles Nene, Talisca, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Cengiz Ünder, Levent Mercan, Cenk Tosun, Oosterwolde, Amrabat, Szymanski
Teknik Sorumlu: Zeki Murat Göle

Goller: Pedro Pereira (dk. 14 k.k.), En-Nesyri (dk. 35 ve 40) (Fenerbahçe) – ANKARA

