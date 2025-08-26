Gençlerbirliği, Fenerbahçe’ye hazırlanıyor

GENÇLERBİRLİĞİ HAZIRLIKLA MAÇA BAŞLIYOR

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği, bu önemli maçın hazırlıklarına başladı. Pazar günü oynanacak maç öncesi bir günlük iznin ardından takım, bugün antrenmana çıktı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapıldı.

ANTRENMAN DETAYLARI

Antrenman, oyuncuların ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından, çabukluk çalışmaları gerçekleştirildi ve dar alanda çeşitli pas organizasyonlarına geçildi. Minyatür kaleler kullanılarak oynanan hedefli oyun sonrasında, çift kale maçla haftanın ilk antrenmanı tamamlandı.

SAKAT OYUNCULARIN DURUMU

Gençlerbirliği’nde tedavileri süren Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Daniel Popa ve Moussa Kyabou, bugünkü antrenmandan ayrı çalıştı. Diğer yandan, Henry Onyekuru bireysel antrenmanını yardımcı antrenör ve fizyoterapist gözetiminde gerçekleştirdi.