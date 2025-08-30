Gençlerbirliği, Fenerbahçe’ye Hazırlık Yaptı

MAÇ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında yarın Fenerbahçe’yi ağırlayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan duyuruya göre, kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenmana ısınma ve koordinasyon oyunlarıyla başladı. Ardından 5’e 2 top kapma çalışmaları ve duran top organizasyonları ile antrenmanı bitirdiler.

TRANSFER GELİŞMELERİ VE ANtrenman GÜNDEMİ

Gençlerbirliği’nin yeni transferi M’Baye Niang, antrenmanın ilk bölümünü takımla geçirdi, sonrasında ise yardımcı antrenörler eşliğinde bireysel çalışma yaptı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yaklaşık 1 saat sürdü ve kulüp başkanı Osman Sungur ile yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı izledi.

KADRODA YER ALMAYACAK OYUNCULAR

Başkent ekibinde kart cezası bulunan Michal Nalepa ile tedavi süreçleri devam eden Peter Etebo, Ensar Kemaloğlu, Henry Onyekuru ve Daniel Popa, yarınki maçın kadrosunda bulunamayacak. Antrenman öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağını açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.