Gençlerbirliği, Fenerbahçe’ye Yenildi

HAKEM HATALARI VE BİREYSEL HATALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında, Fenerbahçe’ye 3-1 yenilen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, takımı geriye düşüren gollerin bireysel hatalardan kaynaklandığını belirtti. Eryaman Stadı’nda geçen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarlarına puan veremedikleri için üzüntü duyduklarını ifade etti. Eroğlu, ilk yarıda yaptıkları basit hatalardan ötürü oyuna dahil olamadıklarını dile getirdi.

İKİNCİ YARI STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ

İlk yarıda istilacı bir oyun ortaya koyamadıklarını ve rakibin pas yapmasına izin verdiklerini söyleyen Eroğlu, “İlk yarı boyunca hiç coşku ve agresiflik göstermedik. Yediğimiz goller basit hatalar yüzünde oldu. Oyuncularımı devre arasında uyardım. Maç kaybedilebilir fakat mücadele edilmesi gereklidir” şeklinde konuştu. Üçüncü golü yedikten sonra risk aldıklarını vurgulayan Eroğlu, savunmadan ziyade hücuma yönelik hamleler yaptıklarını belirtti. Takımın ikinci yarıda sergilediği mücadele ile 3-1’lik durumu yakaladığını söyledi.

SAKAT OYUNCULAR VE TRANSFER ÇALIŞMALARI

Fenerbahçe’nin güçlü bir kadrosu olduğuna dikkat çeken Eroğlu, “Milli aradan sonra birçok oyuncumuz geri dönecek. Sakatlıkları sona eren oyuncularımız var. Bugün Niang’ı sadece 20 dakika kullanabildim. Oğulcan, Adam ve Sekou milli aradan sonra daha iyi bir duruma gelecek” ifadesini kullandı. Etebo ve Henry gibi oyuncuların dönüşünün takımın gücünü artıracağına işaret eden Eroğlu, birkaç transfer için de çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Milli aranın kendileri için kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.