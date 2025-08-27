Gençlerbirliği, Fenerbahçe’ye Yüksek Bilet Fiyatları

MAÇIN HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Gençlerbirliği, Süper Lig’deki 4. hafta sırasında Fenerbahçe’yi kendi sahasında enfes bir karşılaşmaya davet ediyor. Bu mücadele için satışa sunulan biletler, önceki maça kıyasla 10 kat daha yüksek fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor. Ligin 4. haftasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Gençlerbirliği’nin bilet fiyatlarında büyük bir artış yaşandı.

BİLET FİYATLARINDA ÇARPICI ARTIŞ

Kırmızı-karalar, Fenerbahçe maçı için en düşük bilet fiyatını 3 bin lira olarak belirledi. Önceki maçta Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada, güney kale arkası biletleri 250 lira, doğu maraton tribünü 300 lira, misafir 325 lira, sağ ve sol kapalı 400 lira, VIP ise 1.000 lira olarak belirlenmişti. Ancak Fenerbahçe karşısında güney kale arkası biletlerinin fiyatı 3 bin lira, doğu maraton tribün biletleri 4 bin lira, misafir biletleri 3.750 lira, sağ ve sol kapalı biletleri 5 bin lira, VIP biletleri ise 10 bin liraya satışa çıktı. Gençlerbirliği’nin belirlediği bu bilet fiyatları, taraftarlardan büyük bir tepki aldı.

TAKIMIN TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Başkent ekibinin bu yüksek bilet fiyatları, taraftarlarının olumsuz yorumlarıyla karşı karşıya kalıyor. Taraftarların tepkisi, kulübün yönetimini düşünmeye itmiş görünüyor. Maç günü yaklaşırken, bu durumun nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.