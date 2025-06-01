Gençlerbirliği, genç yetenekler yetiştiriyor. Gençlerbirliği, milli takıma oyuncu sağlıyor. Gelecek yıldızlar, altyapıda gelişiyor. Süreç, 1960’lardan beri devam ediyor. Arda Güler, önemli bir örnek. Yeni yetenekler, umut vadediyor

GENÇLERBİRLİĞİ YETENEK ÜRETİYOR

Gençlerbirliği altyapısı, Real Madrid’de oynayan Arda Güler gibi yıldızları yetiştirmeye devam ediyor. Cumhuriyetle yaşıt olan bu kulüp, Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle tanınıyor. Ankara ekibi, Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler gibi birçok futbolcuyu altyapısından çıkararak, yeni yetenekler eğitmeye devam ediyor. Gençlerbirliği Futbol Akademisi Direktörü Seçkin Topçu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yapılan çalışmaları ve hedeflerin ilerlemesini anlattı. Topçu, yeni Arda Gülerler ve Baran Yıldızlar yetiştireceklerine inandıklarını, hatta daha yetenekli sporcuları yetiştireceklerini ifade etti.

Seçkin Topçu, 30 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde görev yaptığını belirtti. “Şu anda profesyonel liglerde yaklaşık 110 oyuncumuz var. Türkiye’de her kademedeki ligde forma giyen oyuncumuz mevcut. Arda Güler ve Baran Yıldız, Avrupa’da oynuyor. Bu istatistik, Gençlerbirliği’nin profesyonel liglere 10 tane 11 oyuncu çıkardığını gösteriyor. Bu süreç 3-5 yılda başlamış bir süreç değil. Gençlerbirliği Futbol Okulu, 1960’larda belki de Türkiye’nin ilk futbol okulu. Bizden önceki büyüklerimiz bu kültürü başlatmış, biz de onları örnek alarak devam ettiriyoruz. Milli takıma da birçok oyuncu kazandırdık. Şu anki milli takımda Gençlerbirliği alt yapısından çıkan iki oyuncu bulunuyor; biri İrfan Can Kahveci diğeri Arda Güler” diye konuştu.

ARDA GÜLER’İN YETENEĞİ

Topçu, Arda Güler’in altyapıda oynadığı dönemle ilgili olarak, “O dönemde alt takımdan yeni oyuncuları takip ediyordum. Arda Güler’i bir beden eğitimi öğretmeninin Gençlerbirliği’ne sunduğunu hatırlıyorum. Daha sonra Arda Güler’i bir Fenerbahçe maçında izledim. Arkadaşlara ‘Bir yıldız doğabilir’ dedim. Fenerbahçe’ye gitmişti. Burayı Arda Güler özelinde değerlendirmek yanlış olur. Burada ondan daha yetenekli oyuncular var ve olacak. Arda’nın da şansı iyi gitti. Kişiliğini, isteğini, hayal gücünü iyi kullandı. Doğru zamanlamaya denk geldi. Bugün Fenerbahçe’de olsaydı aynı şansı bulabilir miydi? Birkaç şeyin bir araya gelmesiyle Arda Güler olunuyor. Buradan bir oyuncumuzun Real Madrid’de olması bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

ALTYAPI BAŞARILARI VE GELECEK

Bu yıl altyapının başarılı bir dönem geçirdiğini vurgulayan Topçu, “Bütün takımlarımız gruplarında şampiyon oldu. U19 ve U14 takımımız Türkiye finali oynadı. Bizim için daha küçük yaş grupları önemlidir. U14 takımımız Türkiye üçüncüsü oldu. Milli takımlara 10’un üzerinde oyuncu verdik. Yeni Ardalar, Gökhanlar, Giraylar geliyor. İsimleri tabii ki böyle değil. Onları Ömer, Ahmet, Kuzey, Aras gibi isimlerle tanıyacağız. İleride Arda’dan daha fazla heyecan verecek birkaç yetenekli futbolcumuz var” dedi.

FUTBOLU SEVENLER DAHA BAŞARILI OLUR

Bazı çocukların futbol oynamayı, bazılarının ise futbolculuğu sevdiğini dile getiren Seçkin Topçu, “Futbolu, futbol oynamayı sevenler daha başarılı oluyor. Futbolculuğu sevenler geride kalabiliyor. Medya etkisiyle kendilerini Youtuber yapma isteği taşıyorlar ama futbol oynamaktan zevk alan çocuklar, sokakta iki taşı üst üste koyarak bile futbol oynayabiliyor. Onlar çok başarılı oluyor. Artık sokaklara yönelmeye başladık, çocuk bulabilirsek” şeklinde konuştu. Topçu, Gençlerbirliği Futbol Akademisi’nin daha yetenekli futbolcular yetiştireceğine inandığını belirterek, gelecekte başka yeteneklerin sıkça gündeme geleceğini ekledi.