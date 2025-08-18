Gençlerbirliği Hakem Kararlarını Kınadı Ve Talep Etti

GENÇLERBİRLİĞİ HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERİYOR

Gençlerbirliği, ligin başlangıcında karşılaştığı Samsunspor ile Antalyaspor maçlarındaki hakem kararlarına yönelik bir açıklama yaparak tepkisini ortaya koydu. Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, yazılı bir açıklama ile hakem kararlarını eleştirerek, takımın gelecekte oynayacağı maçlar için tecrübeli hakem atanması talebini dile getirdi. Çakmaklı’nın açıklaması: “Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında sahamızda Antalyaspor ile oynadık. Evimizdeki ilk maçta taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk; bunun için iyi bir mücadele sergiledik. Maç 0-0 devam ederken 63. dakikada oyuncumuz Metehan, rakip ceza sahasında Antalyasporlu iki oyuncunun müdahalesine maruz kaldı. Veysel Sarı’nın ayağına ve Ceesay’in bileğinin arkasına yaptığı temas açıkça görülmesine rağmen hakem Oğuzhan Aksu, Metehan aleyhine faul kararı verdi. Kendisine yanıltıldığı sonucuna varıyorum. Eskiden bu hatanın telafisi yoktu ama artık VAR var.”

VAR SİSTEMİ ETKİSİZ KALIYOR

Çakmaklı, orta hakemin bu müdahaleleri görememesini kabullenebildiklerini fakat VAR hakeminin müdahale etmesini ve orta hakemi pozisyonu izlemeye davet etmemesinin anlaşılmadığını ifade etti. “Maç sonrası hakem hocaları ve yorumcular arasında geniş bir görüş birliği oluşmuş; söz konusu pozisyonun penaltı olduğuna dair değerlendirmeler yapılmıştır. Demek ki bazı pozisyonlar televizyon ekranında penaltı ama VAR ekranında değil,” dedi.

MAÇLARDA HASSASİYET BEKLENTİSİ

Aykut Çakmaklı, Samsunspor ile oynanan ligin ilk haftasındaki benzer bir olaydan da bahsetti. “Oyuncumuzun ceza sahasında kayarken destek eline çarpan top için penaltı kararı verilmiş, ancak yine VAR’dan müdahale olmamıştır. Her iki maçta yaşanan ve doğrudan sonuca etki eden hakem hataları, takımımızın puan kaybına yol açmıştır. Ligin ilk haftaları, diğer haftalar kadar hayati öneme sahiptir. Karşılaştığımız bu hataların, Süper Lig’de ilk kez görev alan hakemler tarafından yapılmasının dikkat çekici olduğunu düşünüyoruz. Gençlerbirliği olarak beklentimiz; gelecek maçlarda tecrübeli hakemlerin atanması, VAR sisteminin etkili bir şekilde kullanılması ve pozisyonların sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesidir. Bu tür hataların sürekli hale gelmemesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğine inanıyoruz,” şeklinde konuştu.

MÜCADELEYİ ÖNE ÇIKARMA ARZUSU

Gençlerbirliği, hakem tartışmalarının değil, sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir sezon geçirmeyi arzuladıklarını vurguladı. Çakmaklı, “Takımımız sahada ter dökerken, sonuca doğrudan etki eden basit hakem hatalarının gündem olmamasını temenni ediyoruz. Büyük taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyor, aynı kararlılıkla yanımızda olmalarını bekliyoruz. Ayrıca, transfer çalışmalarımız devam etmekte; eksiklerimizi kısa sürede gidereceğiz. Yeni katılacak oyuncularımızla birlikte hızlı bir yükseliş gerçekleştireceğimize inanıyoruz,” dedi.