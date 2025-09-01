Gençlerbirliği, İki Genç Oyuncu Transfer Etti

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN YENİ TRANSFERLERİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek amacıyla iki genç oyuncu transfer etti. Kanat oyuncusu Prince Martor ve forvet Mamoudou Cisse, kulüp tarafından kadroya dahil edildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “19 Yaş Altı PAF Ligi’ne katılan kulüplerin kadrosunda, A takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir” kuralına uygun olarak iki futbolcunun alındığı belirtildi.

PRİNCE MARTOR İLE SÖZLEŞME İMZALANDI

Kırmızı-siyahlılar, Liberya’nın Black Man Warrior takımında forma giyen 2007 doğumlu kanat oyuncusu Prince Martor ile 1+2 yıllık bir sözleşme imzaladı. Genç yetenek, Gençlerbirliği’nin kadrosuna katılmasıyla birlikte, kulüp için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

MAMOUDOU CISSE KİRALANDI

Gençlerbirliği, ayrıca Gine’nin Esperance Sportive de Ratoma takımında oynayan 18 yaşındaki forvet Mamoudou Cisse’yi de satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Cisse, kulübe katılmasıyla birlikte forvet hattına yeni bir dinamizm kazandırması bekleniyor.