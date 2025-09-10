Gençlerbirliği, Kevin Csoboth’u Kiraladı

GENÇLERBİRLİĞİ KEVIN CSOBOTH’U TRANSFER ETTİ

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’de yeni bir transferle kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Kevin Csoboth’u kiralık olarak kadrosuna kattı. Csoboth, İsviçre’nin FC St. Gallen 1879 takımında forma giyiyordu ve yapılan açıklamaya göre, onunla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

CSOBOTH’UN KARIYERİ

Macar futbolcu Kevin Csoboth, kariyerine Macaristan’ın Pecsi MFC altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Benfica B, Fehervar, Szeged, Ujpest FC ve en son FC St. Gallen 1879 takımlarında görev aldı. Geçtiğimiz sezon, UEFA Konferans Ligi dahil toplamda 43 maçta sahne aldı ve takımına 4 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

Kevin Csoboth, kariyerinde Macaristan Milli Takımı formasını 19 kez giydi. Kazandığı tecrübeler, onun takıma önemli bir katkı yapacak şekilde potansiyelini artırıyor.