Gençlerbirliği Kupasını Aldı ANKARA’da

GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG’E YÜKSELDİ

ANKARA – Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrasında ikinciliğini garantileyen Gençlerbirliği, düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda gerçekleştirilen organizasyonda kupasını kaldırdı.

KUPA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Törende, Gençlerbirliği’ne şampiyonluk kupası ve madalyaları Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur takdim etti. Törende; TFF temsilcileri, Osman Sungur, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda taraftar bir araya geldi. Murat Karahan’ın konserinin ardından gerçekleştirilen etkinlikler arasında Osman Sungur’un konuşması, DJ performansı, Seymen gösterisi ve kupa töreni yer aldı.

SUNGUR’DAN TARAFTARA TEŞEKKÜR

Kupa töreninden önce bir konuşma yapan Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, taraftarların kendisi için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Sporun içinden gelen biri olarak her zaman spor için savaşacağını söyleyen Sungur, yönetime, teknik heyete ve futbolculara teşekkür etti. Tüm zorluklara rağmen Süper Lig’e çıkmanın kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Sungur, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere Ankara’nın birçok siyasi isminden tebrik mesajı aldıklarını dile getirdi. Sungur, tüm Süper Lig takımlarından da ‘Hoş geldiniz’ mesajı aldıklarını aktardı. Konuşmasının ardından taraftara ‘Haydi gençler’ tezahüratını yaptıran Sungur, kupa seremonisi için sahneden ayrıldı.