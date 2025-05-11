Gençlerbirliği Kupasını Aldı, Süper Lig’e Yükseldi

SÜPER LİG’E YÜKSELİŞİN KUPASI

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası ikinciliğini elde edip Trendyol Süper Lig’e yükseldi. Düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını kaldırdı. Eryaman Stadyumu’nda yapılan tören sırasında, Gençlerbirliği’ne şampiyonluk kupası ve madalyalar, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ve Osman Sungur tarafından takdim edildi.

TÖRENDE DOLU DOLU ETKİNLİKLER

Törende Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, teknik heyet, futbolcular ve çok sayıda taraftar hazır bulundu. Murat Karahan’ın konserinin ardından, Osman Sungur’un konuşması, DJ performansı ve Seymen gösterisi sonrası kupa töreni gerçekleştirildi. Gençlerbirliği Başkanı Sungur, törenden önceki konuşmasında, taraftarların kendisi için büyük bir öneme sahip olduğunu ve sporun içerisinden gelen biri olarak her zaman sporun yanında duracağını ifade etti.

Osman Sungur, yönetimi, teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, karşılaşılan tüm zorluklara rağmen Süper Lig’e yükselmenin kendileri için büyük bir sevinç olduğunu dile getirdi. Ayrıca, başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, Ankara’nın birçok siyasi isminden tebrik mesajları aldıklarını belirtti. Tüm Süper Lig takımlarından da ‘Hoş geldiniz’ mesajı aldıklarını aktaran Sungur, konuşmasının ardından taraftarı ‘Haydi gençler’ tezahüratına davet etti ve kupa seremonisi için sahneden ayrıldı.