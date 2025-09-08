Gençlerbirliği, MHP’den Destek İstedi

GENÇLERBİRLİĞİ ZİYARETİ

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur ve Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ediyor. Bu ziyarette, kulüp hakkında bilgilendirmede bulunarak Ankara’nın Süper Lig’deki tek takımı olan Gençlerbirliği için destek istiyorlar.

DESTEK VE FİKİR ALIŞVERİŞİ

Türk futbolu ve Ankara sporu üzerine keyifli bir sohbetin yapıldığı bu ziyarette, iki taraf arasında futbol hakkında fikir alışverişinde bulunuluyor. Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Osman Sungur, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye arkasında adı ve soyadının yazılı olduğu 06 numaralı formayı takdim ediyor.