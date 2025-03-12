Haberler

Gençlerbirliği’nden Murathan Cavcav’a Son Veda

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜNÜN HATIRASI

Gençlerbirliği Kulübü’nün eski başkanlarından iş adamı Murat Cavcav’ın oğlu ve onursal başkan İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav, sonsuzluğa uğurlandı. Gençlerbirliği’nin önemli isimlerinden biri olan Murathan Cavcav, hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri ve kulüp yöneticileri tarafından anıldı.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Murathan Cavcav için düzenlenen cenaze töreni, Cebeci Asri Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip gerçekleştirildi. Törne, Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur da dahil olmak üzere çok sayıda seveni katıldı. Murathan Cavcav’ın naaşı, dedesi İlhan Cavcav’ın mezarının yanı başına defnedildi.

ÖLÜM SEBEBİ BELİRSİZLİĞİ

Cavcav’ın ölüm sebebinin, yapılacak olan adli tıp raporunun ardından netleşeceği bildirildi. Bu durum, sevenlerinde bir merak uyandırdı. Murathan Cavcav’ın kaybı, Gençlerbirliği camiasında derin bir üzüntüye yol açtı.

ÖNEMLİ

Haberler

Birecik’te Park Halindeki Araca Saldırı

Birecik'te park halindeki bir araca motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. Soruşturma sürüyor.
Haberler

Edremit’te Servis Otobüsü Alevlere Teslim Oldu

Edremit'te dönüş sırasında yangın çıkan bir servis otobüsü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri intikal etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.