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Spor

Gençlerbirliği’nden Newcastle’a Transfer Gerçekleşti

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TRANSFER GERÇEKLEŞTİ

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, akademi oyuncusu Baran Yıldız’ın İngiliz futbol takımı Newcastle United’a transfer olduğunu duyurdu. Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Baran Yıldız’ın Newcastle United’a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı.” dedi.

BAŞARI DİLEKLERİ

Düzgün, altyapılarından bir oyuncunun Premier Lig takımına transfer olmasının Gençlerbirliği ve Baran Yıldız için önemli bir başarı olduğunu vurguladı ve “Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği’ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz.” şeklinde ifade etti. Bunun yanı sıra Gençlerbirliği Kulübü, sosyal medya hesaplarında “Yeni serüveninde başarılar Baran.” paylaşımı yaptı.

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