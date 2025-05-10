Gençlerbirliği’ni Tebrik Ediyorum, Başarılar

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN SÜPER LİG BAŞARISI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig’de sezonu 68 puanla ikinci sırada bitirip Trendyol Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ni onurlandırdı. Bakan Bak, Gençlerbirliği’nin bu başarısı için kaleme aldığı kutlama mesajında “Trendyol 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig’e yükselen, futbolumuzun asırlık çınarı Gençlerbirliği’ni kutluyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞARIYA TANIKLIK EDENLERİ TEBRİK ETTİ

Bakan Bak, bu önemli başarıda katkıda bulunan başta futbolcular, teknik heyet, yönetim ve destek veren taraftarları tebrik etti. Ayrıca, Süper Lig’e geri dönen Gençlerbirliği için “Süper Lig’e tekrar dönen Gençlerbirliği’ne başarılar diliyorum” dedi. Gençlerbirliği’nin bu yükselişi, futbolseverler arasında büyük bir sevinç yarattı.