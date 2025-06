Gençlerbirliği’nin Genel Kurulu’nda Bircan Aday

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN 35. OLAĞAN GENEL KURULU

Gençlerbirliği’nin 35. Olağan Genel Kurulu, Ankara’da gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıda muhalefet, birleşerek Nilüfer Bircan’ı başkan adayı olarak gösterdi. Genel kurulda ayrıca, kulübün mali planları ve denetim raporları gün yüzüne çıktı. Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez, adaylıktan çekilerek ortak bir liste oluşturdular ve bu doğrultuda Nilüfer Bircan’ı aday olarak belirlediler.

NİLÜFER BİRCAN’IN AÇIKLAMALARI

Nilüfer Bircan, adaylığıyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı muhabirine bazı açıklamalarda bulundu. Bircan, divanda söylenen bir ifade üzerine aday olduğunu belirterek, “Divanımız pozitif ayrımcılık üzerine bir teklifte bulunmuştu. Biz Gençlerbirliği taraftarıyız. O yüzden her an her şey olabilir” dedi. Bu sözler, kulüp camiasında olumlu karşılandı.