Gençlerbirliği'nin Sportif Direktörü İstifa Etti

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE SPORTİF DİREKTÖR İSTİFA ETTİ

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti. Kırmızı-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev alan Düzgün, kulübe yazılı olarak istifasını sundu. Düzgün’ün kulüpte sportif direktörlük yaptığı dönem boyunca Gençlerbirliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi.

DÜZGÜN’ÜN GEÇMİŞİ

Ali Ekber Düzgün, daha önce de Gençlerbirliği’nde farklı görevlerde bulunmuştu. Düzgün’ün kariyeri, kulübü üst liglere taşımada önemli bir rol oynamıştı.

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

