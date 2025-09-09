Gençlerbirliği’nin Sportif Direktörü İstifa Etti

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE SPORTİF DİREKTÖR İSTİFA ETTİ

Trendyol Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği’nin sportif direktörü Ali Ekber Düzgün, görevinden istifa etti. Kırmızı-siyahlı ekipte 1,5 yıldır görev alan Düzgün, kulübe yazılı olarak istifasını sundu. Düzgün’ün kulüpte sportif direktörlük yaptığı dönem boyunca Gençlerbirliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseldi.

DÜZGÜN’ÜN GEÇMİŞİ

Ali Ekber Düzgün, daha önce de Gençlerbirliği’nde farklı görevlerde bulunmuştu. Düzgün’ün kariyeri, kulübü üst liglere taşımada önemli bir rol oynamıştı.