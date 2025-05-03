Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçı İçin Hazır

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında yarın Sakaryaspor ile yapacağı maç için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, antrenman teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleşti. Antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından, çabukluğa dayalı pilates toplarıyla oynanan eğlenceli oyun yapıldı ve daha sonra 5’e 2 top kapma oyunu ile devam edildi. Haftanın son antrenmanı, taktik ve bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

İZLEYİCİLER VARDI

Yaklaşık bir saat süren antrenman, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri tarafından saha kenarından dikkatle takip edildi. Ancak, takımda sarı kart cezalısı olan Michal Nalepa ile tedavi sürecinde bulunan Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere, Sakaryaspor maçında kadroda yer alamayacak.