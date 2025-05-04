Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u 1-0 Yendi

GENÇLERBİRLİĞİ, SAKARYASPOR’U MAĞLUP ETTİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, kendi sahasında konuk ettiği Sakaryaspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın başlama düdüğü ile birlikte rakiplerinin savunma hatalarına baskı yapmaya çalışan Gençlerbirliği, 25. dakikada kontratakla ilerledi. Bu pozisyonda Amilton’un kaleye çektiği şut, kaleci Szumski tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Karşılaşmanın 39. dakikasında, Metehan Mimaroğlu’nun köşe atışından gelen topta Sinan Osmanoğlu’nun kafayla indirdiği topu Daniel Popa, ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Gençlerbirliği, ikinci yarıda da etkili olmaya devam etti. 73. dakikada Samed Onur’un köşe atışında, Sinan Osmanoğlu’nun kafa vuruşunu Çelik Szumski yine kornere çeldi.

MAÇIN HAKEM KADROSU VE TAKIMLARIN KADROLARI

Maçın hakemleri Zorbay Küçük, Ali Doğan ve Mehmet Akpınar olarak belirlendi. Gençlerbirliği’nin kadrosu ise şu şekildeydi: Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zan Zuzek, Matej Hanousek, Peter Etebo, Amilton (Fıratcan Üzüm dk. 90), Joca (Samed Onur dk. 67), Adem Eren Kabak (Mikail Okyar dk. 79), Metehan Mimaroğlu (Ensar Kemaloğlu dk. 90), Daniel Popa (Leo Gaucho dk. 67). Yedek oyuncular arasında ise Orkun Özdemir, Buğra Çağıran, Oğuzhan Berber, Gökhan Altıparmak ve Umut İslamoğlu yer aldı. Takımın teknik direktörü Hüseyin Eroğlu olarak görev yaptı.

Sakaryaspor kadrosunda ise Jacub Szumski, Muhammed Ertürk (Emircan Altıntaş dk. 69), Nicolas N’koulou, Kahraman Demirtaş (Batuhan Çakır dk. 68), Bülent Uzun, Nsana Simon, Burak Altıparmak, Atanas Kabov, Emre Demir, Mendy Mamadou ve Ömer Şişmanoğlu (Burak Çoban dk. 69) oyuncuları bulunmaktaydı. Yedeklerde ise Yunus Emre Tekoğlu, Yavuz Selim Tantan, Özgür Çoban, Engin Can Aksoy ve Alparslan Demir gibi isimler yer aldı. Sakaryaspor’un teknik direktörü ise İrfan Buz oldu. Maçın tek golü Daniel Popa’dan geldi. Ayrıca, Emre Demir (Sakaryaspor) ve Matej Hanousek (Gençlerbirliği) sarı kart gören oyuncular arasında yer aldı.

ANKARA’DA GÜLEN TARAF GENÇLERBİRLİĞİ OLDU

Sonuç olarak, Gençlerbirliği bu galibiyetle birlikte ligdeki hedeflerine bir adım daha yaklaştı ve taraftarlarını sevindirdi.