Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u yenerek avantaj sağladı

GENÇLERBİRLİĞİ KRİTİK GALİBİYETLE İKİNCİ SIRADA

Trendyol 1. Lig’de 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, Sakaryaspor karşısında elde ettiği “kritik” galibiyetle Süper Lig’e yükselmek için son haftaya büyük bir avantajla girdi. Ligin 37. haftasında dün akşam Eryaman Stadı’nda Sakaryaspor’u ağırlayan başkent takımı, Daniel Popa’nın attığı golle maçı 1-0 kazanmayı başardı. Bu sonucun ardından puanını 65’e çıkartan kırmızı-siyahlılar, Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün Siltaş Yapı Pendikspor’a 2-0 kaybetmesiyle birlikte ligde ikinci sıraya yerleşmiş oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Gençlerbirliği, bu süreçte 5 galibiyet ve 2 beraberlik ile toplam 17 puan topladı.

SON HAFTA HESAPLARI

Ligde son haftaya ikinci sırada giren başkent ekibi, sezonu bu pozisyonda tamamlaması halinde 4 yıllık bir aradan sonra doğrudan Süper Lig’e yükselecek. Kırmızı-siyahlılar, küme düşmesi kesinleşen son sıradaki Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor deplasmanında sezonu tamamlayacak. Galip gelmeleri durumunda, diğer maçların sonuçlarına bakmadan Süper Lig’e yükselecekler. Gençlerbirliği’nin son haftada Yeni Malatyaspor ile berabere kalması ve Fatih Karagümrük’ün 3 puan alması durumunda puanlar 66’da eşitlenecek. Böyle bir durumda ikili averaj kuralı devreye girecek.

METEHAN MİMAROĞLU’NUN ETKİSİ

Ligde geride kalan 37 haftada 52 gol atan ve kalesinde 34 gol gören Gençlerbirliği’nde kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu, 14 golle takımın en skorer ismi oldu. Kırmızı-siyahlılarda onu 8 golle Amilton izliyor. Ayrıca, sezonun devre arasında santrafor bölgesine yapılan takviyeler de ikinci yarıda etkili oldu. Kırmızı-siyahlılar, Romanya’dan Daniel Popa ve Brezilyalı Leo Gaucho’yu transfer etti. Sakaryaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Daniel Popa, sezon boyunca 6. kez fileleri havalandırmış oldu. Leo Gaucho ise sezonun son haftası öncesi 5 gol atmış durumda.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Gençlerbirliği’nin Sakaryaspor ile oynadığı sezonun son iç saha maçında Eryaman Stadı tribünleri büyük oranda dolarken, kırmızı-siyahlı taraftarlar takımlarını 90 dakika boyunca yoğun bir şekilde destekledi. Başkent temsilcisinin Süper Lig yolunda kritik bir dönemeçte olduğu bu süreçte, taraftarlar maç öncesi ve sonrası yaptıkları tezahüratlarla futbolculara moral verdi. Maç sonrası, galibiyet coşkusu hem stadyumda hem de Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kutlandı.

İLHAN BAŞKANIN HATIRASI

Kulübün efsane başkanı İlhan Cavcav’ın isminin verildiği 2017-18 sezonunda Süper Lig’den düşen Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükselmeyi başarmıştı. Takım, 2020-21 sezonunda tekrar ligden düşerken, 4 yıllık bir aradan sonra Süper Lig’e tekrar dönmeye odaklanmış durumda.