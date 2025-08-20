Gençlerbirliği, Sekou Koita’yı Kiraladı

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN YENİ TRANSFERİ

Gençlerbirliği, CSKA Moskova’da forma giyen Sekou Koita’yı kiralık olarak kadrosuna dahil ediyor. Süper Lig temsilcisi, 25 yaşındaki Malili forvet oyuncusu için satın alma opsiyonu da elde etti. Sekou Koita, forvet arkası ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

KOITA’NIN FUTBOL SERÜVENİ

Futbol kariyerine Mali’nin AS Bakaridjan takımında başlayan Koita, sırasıyla USC Kita, Liefering, Wolfsberger AC ve Salzburg takımlarında da mücadele etti. En son CSKA Moskova’da forma giyen Koita, kariyeri boyunca önemli bir deneyim kazandı.

MALİ MİLLİ TAKIMI PERFORMANSI

Sekou Koita, Mali Milli Takımı’nın U17, U20 ve U23 kategorilerinde toplam 25 maçta yer aldı. Bu maçlarda 8 gol ve 3 asist ile dikkat çekti. Ayrıca A milli takımda da 33 kez forma giydi ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda CSKA Moskova için 35 maçta sahada yer alan Koita, 1618 dakika süre aldı. Bu süreçte 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlayarak takımına önemli katkılarda bulundu.