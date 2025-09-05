Haberler

Gençlerbirliği, Sensi İçin Hareket Etti

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN TRANSFER GÜNDEMİ

Süper Lig’de henüz galibiyet elde edemeyen yeni ekip Gençlerbirliği, ilginç bir transfer haberine gündeminde yer verdi. Nicolo Schira’nın aktardığına göre; transfer sürecinde Gençlerbirliği, Serie A takımından Monza ile yollarını ayıran deneyimli merkez orta saha oyuncusu Stefano Sensi’yi kadrosuna dahil etmek için adımlar atıyor.

İKİ TARAF ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Haberin detaylarında, iki taraf arasında müzakerelerin devam ettiği ve Başkent takımının İtalyan oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerdiği ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu, kariyeri boyunca Cesena, Sassuolo, Inter ve Sampdoria takımlarında forma giydi. Sensi, Inter’e transfer olduğunda kaydedilen en yüksek bonservis bedeli ile dikkat çekmişti. Inter, Sensi için Sassuolo’ya 25 milyon euro gibi bir bedel ödemişti.

MONZA’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Geçtiğimiz sezonda Monza formasıyla 14 maça çıkan Sensi, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti. Gençlerbirliği’nin bu transferi gerçekleştirmesi durumunda takımın orta sahasında önemli bir güçlenme yaşanması bekleniyor.

