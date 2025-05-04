Gençlerbirliği Süper Lig’de kalıcı olmalı

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE SÜPER LİG HEDEFİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Sakaryaspor’u 1-0 yenerek ikinci sıraya yükselen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, başkent takımının Süper Lig’de kalıcı ve başarıya odaklanan bir ekip olması gerektiğini belirtti. Eryaman Stadı’ndaki mücadele sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Eroğlu, Gençlerbirliği ile sezonun ilk yarısındaki Sakaryaspor maçıyla göreve başladığını hatırlattı. O zamanlar takımın küme düşme hattının sadece 2 puan üzerinde olduğunu dile getiren Eroğlu, “Mütevazı bir takım idi. Belki play-off hedefi düşünülebilirdi. Geldiğimde, ‘Gençlerbirliği’nin yeri burası değil, sezon sonunda Süper Lig’de olacaktır.’ dedim. Bugün başarıya çok az kaldı. ‘Başardık’ diyebiliriz ama son bir maçımız var.” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Eroğlu, statta yer alan taraftarlara teşekkür ederek, “Bugün çok büyük bir destek oldular. Taraftarlara galibiyeti ve Süper Lig’i armağan etmek istiyorum. Çok mutluyuz. Gençlerbirliği için Süper Lig bir zorunluluktur. Belki başlangıçta çok inanılmadı ama şu an geldiğimiz noktada çok mutluyuz. En iyi şekilde hazırlanıp, haftaya şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.” diye konuştu. Futbolcularına ilk günden itibaren Süper Lig hedeflemeleri gerektiğini aktaran Eroğlu, “Belki onların da kafalarında soru işareti vardı ama haftalar geçtikçe buna inandılar. İstatistiklerimize baktığımızda, bizim olduğumuz süreçte en çok gol atan, en az gol yiyen ve en çok kazanan takımların çoğunu geride bırakan bir performans var. Bu çok kıymetli.” şeklinde ekledi.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN MARKA DEĞERİ

Gençlerbirliği’nin İlhan Cavcav ekolü ile Türkiye’de önemli bir marka olduğunun altını çizen Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bir teknik direktör için gerçekten güzel bir ortam var. Sportif direktörümüz Ali Ekber Düzgün ile uyumlu çalıştık. Kendisine teşekkür ederim, bize çok iyi bir çalışma ortamı sağladı. Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de kalıcı ve başarıya odaklanan bir takım olması gerekli. Sözleşmem, Süper Lig için de geçerli. Sürecin ne getireceğini bilemeyiz ama kontratımızda bu madde var.” Ayrıca, Gençlerbirliği, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’yi unutmadı. Genç taraftarları, Sakaryaspor maçında seremoniye üzerinde Minguzzi’nin fotoğrafının bulunduğu tişörtle katıldı.

SARILARIN HAFTAYI PLANLAMA ZORUNLULUĞU

Sakaryaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, iki takım açısından önemli bir maçın oynandığını belirterek, “Erzurumspor FK maçından sonra burada kazanmak istedik. En azından bir puan alarak bu hafta işimizi bitirmek istiyorduk.” dedi. Gençlerbirliği’nin geçiş oyununu iyi yapan, Metehan Mimaroğlu ve Amilton ile etkili ataklar gerçekleştiren bir takım olduğunu ifade eden Buz, “Burada etkili mücadele etmeniz gerekiyor. Geçiş oyunlarını biz de kullanmak istedik. Hafta boyunca bazı sıkıntılarla karşılaştık. Aabid gibi önemli oyuncumuzu getiremedik, kasığında problemi vardı. Burak Çoban’ı ise iğneyle maça çıkardık, sonradan oyuna girdi.” diye belirtti.

Buz, Gençlerbirliği’nin bu süreçte büyük bir avantaj elde ettiğini vurgulayarak, “Oyuncularımız elimizden geleni yaptı. Aslında müsabakada ilk fırsat Emre ile bizim oldu. Golü atsaydık, daha farklı bir sonuç elde edebilirdik. Duran toptan gol yedik, bu durum maçı etkiledi. Haftaya iç sahada oynayacağımız maçı kazanıp durumu bitirmek istiyoruz. Kendi göbeğimizi Allah’ın izniyle cumartesi günü keseceğiz.” şeklinde konuştu. Buz, Gençlerbirliği’ni Süper Lig’e çıkma yolundaki başarılarından dolayı tebrik etti.