Gençlerbirliği, Süper Lig’de şampiyon kutladı

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Gençlerbirliği, 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselme başarısını elde ederek, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu Eryaman Stadyumu’nda coşkuyla kutladı. 1’inci Lig’i 68 puanla ikinci sırada tamamlayan ekip, yeniden Süper Lig’e dönmenin mutluluğunu yaşadı. Binlerce taraftarın katıldığı büyük kutlama töreninde, Seymenler’in Ankara havası çalınırken, futbolcular ve teknik ekip şarkılar eşliğinde sahneye geldi.

TARAFTAR VE YÖNETİM BİR ARADA

Kupa töreni sırasında organizasyona katılan yönetim, futbolcular ve taraftarlar hep bir ağızdan tezahüratlar yaparak marşlar söyledi. Törenin ilerleyen kısmında, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, taraftarlara hitap ederek, “Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen inançla, azimle, el birliğiyle kulübümüzü Süper Lig’e çıkardık. Kısa bir süre ara verdiğimiz, hakkımız olan, olmamız gereken yere geri döndük. Biz Süper Lig’e çıkacağımıza inanıyorduk; birçok zorluk, önümüze çıkan engeller bunların hiçbiri bizi yıldıramadı ve Süper Lig’de olmanın gururunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.