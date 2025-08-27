Gençlerbirliği, Süper Lig’de Topa Sahip Değil

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN TOPA SAHİPLENME ORANLARI

Gençlerbirliği, Süper Lig’deki ilk üç maçında topa sahip olma oranında rakiplerinden geri kalıyor. Başkent temsilcisi, ligdeki Samsunspor, Antalyaspor ve Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-karalar, oynadığı bu karşılaşmalarda topa sahip olma oranlarını yeterince artırmayı başaramadı.

İLK MAÇTAKİ ORANLAR

Süper Lig’in ilk haftasında, deplasmanda Samsunspor ile oynayan Gençlerbirliği, topa sahip olma oranında yüzde 38 ile rakibinin gerisinde kaldı. Samsunspor ise bu karşılaşmada yüzde 62 oranında topa sahip oldu. İkinci haftada Antalyaspor’u evinde ağırlayan Gençlerbirliği’nin topa sahip olma oranı yüzde 45 iken, rakibi Antalyaspor’un oranı yüzde 55 oldu.

GAZİANTEP FK MAÇI

Ligin 3. haftasında ise Gaziantep FK ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybeden Kırmızı-karalar, bu maçta yalnızca yüzde 29 oranında topa sahip olabildi. Ev sahibi Gaziantep FK ise maçtaki dominasyonunu göstererek yüzde 71 oranında topa sahip oldu.

FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ DURUM

Gençlerbirliği, 4. haftada Fenerbahçe’yi evinde konuk edecek. İlk üç haftada sadece 2 gol atabilen başkent ekibi, 5 gol de kalesinde gördü. Öte yandan, Gaziantep FK maçında kırmızı kart gören Michal Nalepa, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.