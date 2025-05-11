Gençlerbirliği, Süper Lig’e döndü

TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN EROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Süper Lig’e 4 yıl aranın ardından tekrar yükselen Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, “Haftalar ilerledikçe sürekli gelişen bir oyun, sahada güçlü bir oyunla beraber skorlar geldi. 17. haftada 13. sıradayken şimdi ligi ikinci bitirip direkt Süper Lig’e çıktık” ifadelerini kullandı. Trendyol 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor karşısında elde ettikleri 5-0’lık galibiyet, Gençlerbirliği’nin Süper Lig hasretini sona erdirdi. Kırmızı-karalar, şampiyonluk kupasını Eryaman Stadyumu’nda taraftarlarının önünde yapılan törenle aldı.

TAKIMIN GELİŞİMİ VE BAŞARIYI DEĞERLENDİRDİ

Sezon ortasında takımın başına geçen Eroğlu, Gençlerbirliği’nin Süper Lig’de olması için elinden geleni yaptığını vurguladı. “Başkanımız Osman Sungur, Yönetim Kurulu, Sportif Direktörümüz Ali Ekber. Bizi tercih etmeleri bizim için çok önemliydi. İnandığımızı onlara anlattık. Tabii bu sadece inanmakla da değil, ‘Artık çalışma zamanı’ dedik. Çalışmalarımız sonucunda 17. haftada 13. sıradayken ligi ikinci bitirip Süper Lig’e çıktık. Çok değerli bir teknik ekibim var, onların katkıları bu başarıda büyük rol oynadı. Çünkü bu bir ekip işi. Bugün geldiğimiz noktadayız ve bu başarıdan dolayı mutluyuz” dedi.

ŞAMPİYONLUK ARMAĞANI VE GELECEK HEDEFLERİ

Gençlerbirliği’nin köklü geçmişine atıfta bulunan Eroğlu, “Bütçeye göre çok güzel transferlerle başarılı olan, yıllarca Süper Lig’de olan bir takım Gençlerbirliği. Bütçe önemlidir. Ekonomiyi ayarlamak önemlidir. Gençlerbirliği’nin akademisi ve yaptığı transferler gelecekte ligde kalmasını sağlayacaktır. Başkanımızla görüşmemiz var, bu konuyu değerlendireceğiz. Bugün burada hep birlikte eğlenelim. Oyuncularım bu anı fazlasıyla hak etti. Şampiyonluğu bütün taraftarlarımıza ve Ankara halkına armağan etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

KAPTAN SINAN OSMANOĞLU’NDAN BİR BAŞARI MESAJI

Gençlerbirliği’nin kaptanı Sinan Osmanoğlu da Süper Lig’e çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Gençlerbirliği kulübü büyük bir camia, köklü bir kulüp. Yeri Süper Lig’di zaten. Görevimizi yerine getirdiğimiz için gururluyuz. İnşallah bundan sonra Gençlerbirliği Süper Lig’de olmaya devam edecek. Şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Bugün taraftarımızla buluştuğumuz için mutluyuz. Kulüpteki çalışmalar sırayla yapılacak. Ama öncelikli olan, Gençlerbirliği’nin başarısı” dedi.