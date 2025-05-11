Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi

HÜSEYİN EROĞLU’NUN BAŞARISI

Gençlerbirliği’nin Süper Lig’e 4 yıl aradan sonra geri dönmesi sonrası, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, takıma olan güveni ve gelişimi hakkında değerlendirmede bulundu. “Haftalar ilerledikçe sürekli gelişen bir oyun, sahada güçlü bir oyunla beraber skorlar geldi. 17. haftada 13. sıradayken şimdi ligi ikinci bitirip direkt Süper Lig’e çıktık” sözleriyle takımın serüvenini özetledi. Trendyol 1. Lig’in son hafta maçında Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği, Süper Lig yolundaki özlemi sona erdirdi. Kırmızı karalar, şampiyonluk kupasını Eryaman Stadyumu’nda düzenlenen törenle taraftarlarının önünde aldı.

BAŞARI İÇİN TAKIM ÇALIŞMASI

Eroğlu, takımın başına sezon ortasında geçtiğini ve başarılı bir sezon için gereken tüm çabayı gösterdiğini belirtti. “Başkanımız Osman Sungur, Yönetim Kurulu, Sportif Direktörümüz Ali Ekber. Bizi tercih etmeleri bizim için çok önemliydi. İnandığımızı onlara anlattık” diyerek takımın başarısının sadece inanmakla değil, aynı zamanda sıkı çalışmalarla geldiğini vurguladı. “Çok değerli, çok iyi bir teknik ekibe sahibim. Onların da katkıları bu anlamda çok büyük. Çünkü bu bir ekip işi” diye konuştu. Süper Lig’e çıkmanın kendileri için önemli bir başarı olduğunu da sözlerine ekledi.

TARAFTARLARA ARMAGAN

Gençlerbirliği’nin kurumsal yapısının İlhan Cavcav’ın koyduğu temeller üzerine inşa edildiğini ifade eden Eroğlu, “Bütçeye göre çok güzel transferlerle başarılı olan bir takım Gençlerbirliği. Kendi açımdan Süper Lig ile çalışmak isteyen bir teknik direktörüm. Orada başarılı olacağıma inanıyorum” dedi. Ayrıca, “Şampiyonluğu bütün taraftarlarımıza ve Ankara halkına armağan etmek istiyorum” diyerek taraftarlarla olan bağı güçlendirdi. Son olarak, bu başarılı sezonun ardından yeniden görüşüp geleceği hakkında karar vereceklerini belirtti.

KAPTANDAN DEĞERLENDİRME

Gençlerbirliği takım kaptanı Sinan Osmanoğlu, Süper Lig’e yükseldikleri için duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Gençlerbirliği kulübü büyük bir camia, köklü bir kulüp. Yeri Süper Lig’di zaten. Biz de kulübe karşı görevimizi yerine getirdiğimiz için, bu başarıyı hep beraber yaşadığımız için çok gururluyuz” şeklinde konuştu. Şampiyonluk coşkusunu taraftarlarla birlikte yaşamak istediklerini belirterek, “Bugün de taraftarımızla buluştuk. Güzel bir kutlama olsun” ifadelerini kullandı. Gençlerbirliği’nin başarısının devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.