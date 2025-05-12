Gençlerbirliği Süper Lig’e yükseldi. Hedefe ulaşmanın sevinci yaşanıyor. Etebo, takımı tebrik etti. Taraftarlar da destek verdi. Mimaroğlu, kariyer sezonunu geçirdi. Şampiyonluk Ankara halkına armağan olsun

HEDEFİN REALİZE OLMASIYLA MUTLULUK YAŞANIYOR

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’e yükselmenin sevincini yaşıyor. Kırmızı-siyahlı oyuncular Peter Etebo ve Metehan Mimaroğlu, bu sezon yaşanan gelişmeler ve Süper Lig hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Etebo, “İlk olarak tüm ekibi, yönetimi ve taraftarları tebrik etmek istiyorum. Uzun bir sezonun ardından Süper Lig hedefimize ulaştık. Sezon uzun olduğu için kimsenin bireysel performansı başarı elde etmeye yetmezdi. Herkesin çok emeği var. Ankara halkını da mutlu ettik. Süper Lig’de olmak herkes için çok iyi oldu.” dedi.

SAAKATLIKTAN DÖNÜŞ VE TAKIM DİNAMİĞİ

Etebo, sakatlık süreci hakkında da bilgi vererek, “Sakatlığım 6-8 hafta sürdü. Ancak bu bireysel performansla olacak bir başarı değil. Takım arkadaşlarım eksikliğimi hissettirmedi. Hangi oyuncu çıkarsa çıksın takımın performansı yükseliyorsa, bunda hocanın katkısı vardır. Eroğlu, taktiklerini çok iyi aktarıp, hazırlıklarını sahaya yansıtabiliyor. Bir süre sonra futbola geri döndüm. Döndüğüm sene takımım Süper Lig’e çıktı. Süper Lig’e döndüğüm için çok mutluyum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, taraftar desteğinin önemine de değinerek, “Kırmızı-siyahlı taraftarları da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

KARİYER SEZONU GEÇİRİYOR

Metehan Mimaroğlu, Gençlerbirliği’nin en çok skor katkısı veren oyuncusu olarak kariyer sezonunu geçirdiğini vurguladı. Takım içindeki mutluluğun önemli olduğunu belirten Metehan, “Kariyer sezonumu geçirdim diyebilirim. Çok çabalıyoruz ve Hüseyin hocanın gelmesi beni çok farklı seviyeye taşıdı. Geldiği gün bizi Süper Lig’e inandırdı. İlk toplantımızda tabloya ‘İnanmak’ yazdık. Hep konuşuyorduk ‘Şampiyonluk yakın’ diye. Bu inancı bize Hüseyin hoca sağladı.” dedi.

ŞAMPİYONLUĞUN ANLAM DEĞERİ

Gençlerbirliği’nin Trendyol 1. Lig’de ‘misafir’ olduğunu dile getiren Metehan, “Dört sene sonra gelen şampiyonluğun ardından Gençlerbirliği ait olduğu yerde. Çok mutluyum, burada şölen havası var. Çok emek verdik. Eşim ve aileme de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz her zaman mücadele ediyoruz ama onlar gizli kahramanlar oluyor.” diyerek açıklamalarını sürdürdü. Taraftarların önemine de vurgu yapan Metehan, “Ankara halkına da bu şampiyonluk armağan olsun. Nezih bir taraftarımız var. Onlar Süper Lig’i hak ediyor. Bizi negatif etkileyecek bir tezahüratları olmadı. Burada kaybettiğimiz maçlar da oldu ama her zaman bizi tribüne çağırıp, alkışlayıp destek verdiler.” şeklinde belirtti.