Gençlerbirliği Süper Lig’e Yükseldi, Sevinç Var

GENÇLERBİRLİĞİ ANKARA’YA DÖNDÜ

Trendyol 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği, galibiyetinin ardından hava yoluyla Ankara’ya geri döndü. Yeni Malatya Stadı’ndaki maçın ardından kırmızı-siyahlı kafileyi, Esenboğa Havalimanı’nda yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Gençlerbirliği kafilesi, daha sonra taraftarların eşlik ettiği konvoyla kulüp tesislerine doğru yola çıktı.

TEKNİK DİREKTÖRÜN AÇIKLAMALARI

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde AA muhabirine konuşan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Güzel bir son oldu, çok mutluyuz. Geriden gelmemize rağmen ligin sonunda Süper Lig’deyiz. Yarın güzel bir kutlamamız var, tüm Gençlerbirliği taraftarını davet ediyoruz.” şeklinde belirtti. Eroğlu, ekibin hak ettiği yere geldiğinin altını çizerken, “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kolay olmadı, tabii ki, sezon içinde kırılma anları yaşadık. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve tüm personelin katkısı çok değerliydi. Zor maçlar oynadık ve bu zorlu süreçte önemli galibiyetler elde ettik. 13. sırada başladığımız sezonu şampiyonlukla bitirdik. Bu başarı tüm taraftarımıza armağan olsun. Gençlerbirliği şu an hak ettiği yerde.” ifadelerini kullandı.

AMİLTON’UN DUYGULARI

Kırmızı-siyahlıların Brezilyalı futbolcusu Amilton, takım arkadaşları ve taraftarlara teşekkür ederken, “Gençlerbirliği’ni ait olduğu yere döndürdük. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Büyük emek var ve umarım Süper Lig’de çok başarılı oluruz. Gençlerbirliği’ne geldiğim günden beri elimden geleni yapıyorum. Taraftarlar bunu görüyor ve bu nedenle beni seviyor. Ben de onları seviyorum. İlk sene ne yazık ki olmadı ama ikinci senemde Süper Lig’e yükselmeyi başardık.” dedi. Amilton ayrıca, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun takıma etkisiyle ilgili, “Çok tecrübeli bir hocamız var. Kendisi geldiği günden beri bir arkadaşlık ortamı sağladı. Taktiklerini bize çok iyi şekilde aktardı. Daha önce Samsunspor ile de şampiyon olmuştu. Ligi bilen biri olarak beraber elimizden geleni yaptık. Onunla sadece 2 maç kaybettik ve ikinci yarının en çok puan alan takımıyız. Onun ok büyük payı var.” yanıtını verdi.

TAKIM KAPTANININ GÖRÜŞLERİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Amilton, kulüple görüşmelerin sürdüğünü ve kalması halinde mutlu olacağını belirtti. Süper Lig’e yükselme sürecinde takım kaptanlığı yapan Sinan Osmanoğlu ise, “Bütün sezon boyunca ümit ettiğimiz, inandığımız pozisyonda bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi. Teknik direktör Eroğlu ile geçmişte de çalıştığını vurgulayan Sinan, “Beraber alt liglerde şampiyonluk da yaşadık. Yarım kalan bir hikayemizi tamamladık. Beraber Altınordu’da play-off finalini kaybetmiştik. Çalışkan, işini iyi yapan önemli bir futbol insanı. O da çok emek verdi. Bu başarıyı göğüslediğimiz için çok mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.