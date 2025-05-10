Gençlerbirliği, Süper Lig’e yükseldiğini kutladı

GENÇLERBİRLİĞİ ANKARA’YA DÖNDÜ

Trendyol 1. Lig’in son maçında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor’u 5-0 yenerek Trendyol Süper Lig’e çıkan Gençlerbirliği, Ankara’ya döndü. Yeni Malatya Stadı’ndaki maçın ardından, hava yoluyla dönen kırmızı-siyahlı takım, Esenboğa Havalimanı’nda yüzlerce taraftar tarafından coşkuyla karşılandı. Takım, taraftarların eşlik ettiği bir konvoyla kulüp tesislerine doğru yola çıktı.

TEKNİK DİREKTÖR HÜSEYİN EROĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, “Güzel bir son oldu, çok mutluyuz. Geriden gelmemize rağmen ligin sonunda Süper Lig’deyiz. Yarın güzel bir kutlamamız var, tüm Gençlerbirliği taraftarını davet ediyoruz.” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Eroğlu, ekibin hak ettiği yere geldiğini vurguladı ve “Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kolay olmadı, tabii ki, sezon içinde kırılma anları yaşadık. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve tüm personelin katkısı çok değerliydi. Zor maçlar oynadık ve bu zorlu süreçte önemli galibiyetler elde ettik. 13. sırada başladığımız sezonu şampiyonlukla bitirdik. Bu başarı tüm taraftarımıza armağan olsun. Gençlerbirliği şu an hak ettiği yerde.” ifadesini kullandı.

AMİLTON’DAN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Gençlerbirliği’nin Brezilyalı futbolcusu Amilton, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür ederek, “Gençlerbirliği’ni ait olduğu yere döndürdük. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Büyük emek var ve umarım Süper Lig’de çok başarılı oluruz. Gençlerbirliği’ne geldiğim günden beri elimden geleni yapıyorum. Taraftarlar bunu görüyor ve bu nedenle beni seviyor. Ben de onları seviyorum.” dedi. Amilton, teknik direktör Hüseyin Eroğlu’nun takıma etkisi hakkında, “Çok tecrübeli bir hocamız var. Kendisi geldiği günden beri bir arkadaşlık ortamı sağladı. Taktiklerini bize çok iyi şekilde aktardı. Daha önce Samsunspor ile de şampiyon olmuştu. Ligi bilen biri olarak beraber elimizden geleni yaptık. Onunla sadece 2 maç kaybettik ve ikinci yarının en çok puan alan takımıyız. Onun ok büyük payı var.” yanıtını verdi.

KAPTAN SINAN OSMANOĞLU’NUN DEĞERLENDİRMESİ

Takım kaptanlığı yapan Sinan Osmanoğlu ise, “Bütün sezon boyunca ümit ettiğimiz, inandığımız pozisyonda bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.” diye konuştu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile geçmişte de çalıştığını aktaran Sinan, “Beraber alt liglerde şampiyonluk da yaşadık. Yarım kalan bir hikayemizi tamamladık. Beraber Altınordu’da play-off finalini kaybetmiştik. Çalışkan, işini iyi yapan önemli bir futbol insanı. O da çok emek verdi. Bu başarıyı göğüslediğimiz için çok mutluyuz.” değerlendirmesinde bulundu.