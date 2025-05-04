Gençlerbirliği Süper Lig’e Yükselmeyi Başardı

TAKIM, TARAFTARLARINDAN DESTEK GÖRDÜ

Trendyol 1. Lig’de sezonun son haftasına yaklaşırken, Süper Lig’e yükselme yolunda büyük bir avantaj elde eden Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmanın ardından, taraftarlar Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde kutlama yaparak takımlarını coşkuyla karşıladı.

SÜPER LİG HEDEFİNE YAKLAŞILDI

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında elde ettiği bu sonuçla birlikte 2. sıraya yükseldi. Solwie Energy Fatih Karagümrük’ün mağlup olmasıyla birlikte, kulüp dört sezon aradan sonra Süper Lig’e geri dönme şansını yakaladı. Taraftarlar, takım otobüsünden inen Amilton ve kaleci Erhan Erentürk ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖR’DEN TEŞEKKÜR

Gençlerbirliği’nin Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kutlama esnasında tesislere gelen taraftarlara teşekkür etti. Eroğlu, “Göreve başladığım günden itibaren her zaman Gençlerbirliği’nin yerinin Süper Lig olduğunu söyledim” diyerek hedeflerini yeniden vurguladı. Başkent ekibi, Trendyol 1. Lig’in son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.