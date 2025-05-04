Gençlerbirliği, Taraftar Sevincini Paylaştı

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARLARI DÜZENLENEN MAÇ SONRASI SEVİNCİ YAŞADI

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor’u 1-0 yenerek ikinci sıraya yerleşti. Bu sonuç, taraftarların büyük bir mutluluk yaşamasına sebep oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından coşkulu tezahüratlarla kutlamalar başladı.

POLİS MÜDAHALESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER YARATTI

Taraftarlar, maç sonunda sahaya girmeye çalıştı. Ancak bazıları, güvenlik güçleri tarafından yakalanarak sahadan çıkarıldı. Bu durum, maç sonrası sevinçle birleşince renkli anlara sahne oldu. Gençlerbirliği’nin galibiyetini kutlayan taraftarların sevinci, Osman Sungur ve teknik heyet tarafından da paylaşıldı.