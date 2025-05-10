Gençlerbirliği Taraftarları Havaalanında Karşıladı

GENÇLERBİRLİĞİ TARAFTARI HEYECANLA KARŞILADI

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Yeni Malatyaspor’u 5-0 mağlup ederek Süper Lig’e yükseldi. Bu sonuç, Ankara ekibinin 4 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönüşünü sağladı. Maçın ardından takım, Ankara’ya dönerken, taraftarlar havaalanında yoğun bir ilgi gösterdi.

TARAFTAR COŞKUSU HAVALİMANINI SARDI

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda bekleyen Gençlerbirliği taraftarları, takımlarını büyük bir coşkuyla karşıladı. Süper Lig sevinci, havalimanında muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Gençlerbirliği’nin başarıya giden yolundaki bu anlamlı dönüm noktasında taraftarlar, destekleri ile takımın yanında olduklarını gösterdi.