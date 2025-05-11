Gençlerbirliği, Tekrar Süper Lig’de!

GENÇLERBİRLİĞİ SÜPER LİG’E DÖNDÜ

4 yıl aradan sonra Süper Lig’e tekrar yükselen Gençlerbirliği, taraftarlar ile birlikte şampiyonluğu Eryaman Stadyumu’nda kutladı. 1’inci Lig’i 68 puanla 2’nci sırada tamamlayan başkent ekibi, 4 yılın ardından Süper Lig’e geri döndü. Şampiyonluk coşkusu, Eryaman Stadyumu’nda düzenlenen ve binlerce taraftarın katıldığı bir törenle yaşandı.

KUPA TÖRENİ COŞKUYLA GEÇTİ

Kupa töreninde Seymenler Ankara havası müziği eşliğinde oyunlar oynandı. Futbolcular ve teknik ekip, coşkulu şarkılarla alana gelirken kupa töreni yapıldı. Tören sırasında yönetim, futbolcular ve taraftarlar tezahüratlarını yüksek sesle yaparak marşlar söylediler.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Törenin ilerleyen bölümlerinde taraftarlara hitap eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, “Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen inançla, azimle, el birliğiyle kulübümüzü Süper Lig’e çıkardık. Kısa bir süre ara verdiğimiz, hakkımız olan, olmamız gereken yere geri döndük. Biz Süper Lig’e çıkacağımıza inanıyorduk; birçok zorluk, önümüze çıkan engeller bunların hiçbiri bizi yıldıramadı ve Süper Lig’de olmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek duygularını belirtti.