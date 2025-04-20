Gençlerbirliği Ve Bandırmaspor Berabere Kaldı

MAÇ SONUCU DENGELİ GEÇTİ

1’inci Lig’in 35’inci haftasında Gençlerbirliği ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Gençlerbirliği, maça hızlı başlayarak 4’üncü dakikada Popa’nın attığı golle öne geçti. Bandırmaspor ise 32’nci dakikada penaltıdan Paixao ile eşitliği sağladı.

PUNAN DAĞILIMI

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği’nin puanı 59’a, Bandırmaspor’un puanı ise 57’ye ulaştı. Ligdeki bir sonraki mücadelede Gençlerbirliği, Adanaspor ile karşı karşıya gelecekken, Bandırmaspor evinde Esenler Erokspor’u ağırlayacak.