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Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor’u 5-0 Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol 1. Lig’in 38. haftasında, Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında gerçekleşen karşılaşma, Yeni Malatya Stadyumu’nda yapıldı. Gençlerbirliği, maçı 5-0’lık sonuçla kazandı. Galibiyetin gollerini, 2. ve 9. dakikalarda Daniel Popa, 50. dakikada Sinan Osmanoğlu, 63. dakikada Leo Gaucho ve 89. dakikada Gökhan Altıparmak attı.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN BAŞARISI

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, puanını 68’e çıkardı ve ligi ikinci sırada tamamlayarak, Kocaelispor’un ardından Süper Lig’e yükselen ikinci takım olmayı başardı. Kırmızı-siyahlılar, bu başarıyla, dört yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönmüş oldu.

YENİ MALATYASPOR’UN DURUMU

Yeni Malatyaspor ise, ligde -21 puanla son sırada yer alarak sezonu tamamladı. Bu sonuçlar, her iki takım açısından da önemli gelişmelere yol açtı.

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