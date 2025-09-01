Haberler

Gençlerbirliği, Yeni Transferler Yaptı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarında kadrosuna Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ve Gineli forvet Mamoudou Cisse’yi dahil ediyor. Kulüp, U19 PAF Ligi’ne katılan takımların kadrosunda, A Takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında “en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir” kuralına uygun hareket ederek bu iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gençlerbirliği, Liberya’nın Black Man Warrior takımında oynayan 2007 doğumlu kanat oyuncusu Prince Martor Jr. ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, Gine’nin Esperance Sportive de Ratoma kulübünde forma giyen 2007 doğumlu forvet oyuncusu Mamoudou Cisse, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildi. İmza töreni, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve Gençlerbirliği Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Mehmet Kürşad Koca ile birlikte oyuncular Prince Martor ve Mamoudou Cisse de katılım sağladı.

Laçin’de Yangın Söndürüldü, Zarar Var

Çorum'un Laçin ilçesindeki yol kenarında çıkan yangının, ikizce köyünde sigara izmaritinden kaynaklandığı düşünülüyor. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eski Ziraat Odası Başkanı Vuruldu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, arazi tartışması yüzünden çıkan kavgayı çözmek isteyen eski ziraat odası başkanına silahlı saldırı düzenlendi. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi tutuklandı.

