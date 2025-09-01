Gençlerbirliği, Yeni Transferler Yaptı

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ TRANSFERLERİ KATTI

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon transfer çalışmalarında kadrosuna Liberyalı kanat oyuncusu Prince Martor ve Gineli forvet Mamoudou Cisse’yi dahil ediyor. Kulüp, U19 PAF Ligi’ne katılan takımların kadrosunda, A Takım listesine yazılan yabancı uyruklu futbolcular dışında “en fazla 3 profesyonel veya oturma iznine sahip amatör yabancı uyruklu futbolcu tescil edilebilir” kuralına uygun hareket ederek bu iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Gençlerbirliği, Liberya’nın Black Man Warrior takımında oynayan 2007 doğumlu kanat oyuncusu Prince Martor Jr. ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca, Gine’nin Esperance Sportive de Ratoma kulübünde forma giyen 2007 doğumlu forvet oyuncusu Mamoudou Cisse, satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak transfer edildi. İmza töreni, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve Gençlerbirliği Gençlik Gelişim Programı Teknik Sorumlusu ve Akademi Koordinatörü Mehmet Kürşad Koca ile birlikte oyuncular Prince Martor ve Mamoudou Cisse de katılım sağladı.