Haberler

Gençlerbirliği Yönetimi, Yeni Stat İncelemesi Yaptı

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ STAT İNŞAATINI İNCELEDİ

Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından biri olan Gençlerbirliği’nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı’nın yerine inşa edilen yeni stat ile ilgili incelemelerde bulundu. Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve beraberindeki yönetim kurulu, takımın teknik heyeti ve futbolcular ile birlikte stat inşaatını gezdi.

İNŞAAT HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Başkan Osman Sungur ve ekibi, inşaatın mevcut durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Yapım aşamasında sona yaklaşan yeni stat, kulüp için önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kocaeli Merkezli 28 İl Operasyonu Yapıldı

Kocaeli'de sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla 122 kişiyi dolandıran 101 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 52'si tutuklandı.
Haberler

Kayserispor, Antalyaspor’u 2-1 yendi

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor'u 2-1'lik skorla geride bıraktı. Ev sahibi takımın gollerini Cardoso, karşılaşmanın tek sayısını Thalisson attı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.