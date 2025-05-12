Gençlerbirliği Yönetimi, Yeni Stat İncelemesi Yaptı

GENÇLERBİRLİĞİ YENİ STAT İNŞAATINI İNCELEDİ

Trendyol Süper Lig’in yeni takımlarından biri olan Gençlerbirliği’nin yöneticileri, 19 Mayıs Stadı’nın yerine inşa edilen yeni stat ile ilgili incelemelerde bulundu. Kırmızı-siyahlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve beraberindeki yönetim kurulu, takımın teknik heyeti ve futbolcular ile birlikte stat inşaatını gezdi.

İNŞAAT HAKKINDA BİLGİ ALINDI

Başkan Osman Sungur ve ekibi, inşaatın mevcut durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Yapım aşamasında sona yaklaşan yeni stat, kulüp için önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.