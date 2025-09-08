Gençlerbirliği Ziyaret Etti MHP’ye

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ BAŞKANINDAN ZİYARET

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ile Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi resmi makamında ziyaret etti. Kulüp, bu ziyaret esnasında takımla ilgili güncellemeler paylaşarak, başkentin Süper Lig’deki yegane temsilcisi olan Gençlerbirliği için destek talep etti.

TÜRK FUTBOLU ÜZERİNE SOHBET

Ziyaret sırasında Türk futbolu ve Ankara sporu hakkında kapsamlı sohbet gerçekleştirildi. Başkan Sungur, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye üzerinde adı ve soyadı bulunan “06” numaralı formayı hediye etti.