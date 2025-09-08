Haberler

Gençlerbirliği Ziyaret Etti MHP’ye

GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ BAŞKANINDAN ZİYARET

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ile Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi resmi makamında ziyaret etti. Kulüp, bu ziyaret esnasında takımla ilgili güncellemeler paylaşarak, başkentin Süper Lig’deki yegane temsilcisi olan Gençlerbirliği için destek talep etti.

TÜRK FUTBOLU ÜZERİNE SOHBET

Ziyaret sırasında Türk futbolu ve Ankara sporu hakkında kapsamlı sohbet gerçekleştirildi. Başkan Sungur, MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye üzerinde adı ve soyadı bulunan “06” numaralı formayı hediye etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Nevşehir’de, Gazze İçin Etkinlik Düzenlendi

Bir etkinlikte, AK Parti Gençlik Kolları, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar anısına boş sıralara okul çantası ve oyuncaklar bıraktı. Eğitim haklarının ihlaline dikkat çekildi.
Haberler

Edirne’de Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Edirne'de bir Bulgar sürücünün aracı, seyir halindeyken alev aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, fakat araç kullanılamaz hale geldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.