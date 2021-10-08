Gençlerde vaka sayısı yükseliyor

Çin’in Wuhan kentindeki hayvan pazarından yayılan corona virüs salgını gençler arasında hızla yayılıyor.

Koronavirüs son dönemde gençler arasında daha yaygın hale geldi. Vakaların yüzde 50’sinden fazlasını 30 yaş altındakiler oluşturuyor.

30 bin sınırındaki vaka sayılarının yüzde 50’sinden fazlası 30 yaş altı. Gençler hastalığı hafif atlatıyor ama ileri yaşta olanlar için risk oluşturuyor.

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hastalığın gençlerde yoğun olmasına rağmen neden yaşlıların hayatını kaybettini anlattı.

“Bir yandan vakaların yarısından fazlası 30 yaş altındayken vefatlarda ortalama yaş 70 civarında. Büyüklerimizi evet koruyoruz ama içlerinde üçüncü doz aşı olmayanlar var ya da antikoru bir vesileyle daha düşük kalmış vatandaşlarımız var. Bu vatandaşa bir kere aşı olmalı. Peki, bu enfeksiyonu nereden alıyor büyüklerimiz? Maalesef 30 yaş altı gençler çok fazla miktarda dışarıda oluyor.”

Toplumsal bağışıklık önemli

Uzmanlara göre gençlerin aşılanması toplumsal bağışıklığı sağlayacak. Prof. Dr. İlhan, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Genç nüfusta aşılama belli bir seviyeye geldiğinde toplumsal bağışıklık oluşacağını ve artık koronavirüsü bulaşacak kimse bulmayıp toplumda giderek azalacağını, nadir görülen hale geleceğini hepimiz kanıta dayalı olarak biliyoruz.”