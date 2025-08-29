Gençlerimizi Yaratıcı Düşünmeye Teşvik Edelim

TEKNOLOJİ VE İSTİHDAMDA DÖNÜŞÜM

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, gelişen teknolojiyle geleneksel istihdam alanlarının daraldığını vurguladı. Ayhan, “Yapay zeka gibi istihdamı daraltıcı yeni teknolojilere karşı yapılması gereken şey gençlerimizi üretime ve yaratıcı düşünmeye, eleştirel düşünmeye teşvik etmek olacaktır.” dedi. Ayhan, Kazan’da düzenlenen 4. Kazan Küresel Gençlik Zirvesi’nde, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu. 2022’de yapılan zirveden bu yana çok çeşitli konuların gündeme geldiğine dikkat çeken Ayhan, bu konuların merkezinde ortak insani değerlerin bulunduğunu ifade etti.

EĞİTİM VE İSTİHDAM ÜZERİNE EFOR

Zirvede katılımcıların dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden geldiğini belirten Ayhan, bu yılki konunun eğitim ve istihdam olarak belirlendiğini dile getirdi. Genç nüfusun ekonomiye ve istihdama katılımındaki krizlere değinen Ayhan, eğitimdeki eksikliklerin bu sorunların temelinde yattığını vurguladı. Bu soruna yönelik dünya genelinde çözüm arayışlarının sürdüğüne işaret eden Ayhan, gerekli platformların toplanacağını ve gençlerin durumunun masaya yatırılacağını açıkladı. Kazan Zirvesinin hikayesinin, ilgili Rus kurumlarının ortaklığıyla geliştiğini söyleyen Ayhan, zirveye katılımın büyük olduğunu, yaklaşık 30 bakan ve devlet temsilcisinin yer aldığını belirtti.

GELENEKSEL İSTİHDAMIN DARALMASI

Ayhan, teknoloji ile geleneksel istihdam alanlarının azalması üzerine, “Zaten halihazırda istihdamda ve ekonomiye katılmada sorun yaşayan gençlerimizin bundan çok kısa bir zaman sonra, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık projeksiyonlarla geleneksel istihdamdan tamamen dışlanma ihtimali.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Filistin’den gelen yetkililerin Gazze’deki insani krizle ilgili konuları da gündeme getireceğini belirtti. Gazze’de devam eden durumun bir soykırım olduğuna dikkat çeken Ayhan, “Bu konuda nasıl bir cevap verilmesi gerektiği gençlik düzeyinde de tartışılıp yanıt bulunacaktır.” dedi.

YARATICI DÜŞÜNCE VE EĞİTİMİ ÖNCELEMEK

Ayhan, yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisine dair değerlendirmeler yaptı. Gelişen yapay zekanın insan gücünü azaltma potansiyelini ele alan Ayhan, “Birçok alanda yapay zeka, geleneksel olarak birini çalıştırmaktan ziyade onu geçmişte bırakıyor.” sözlerini kullandı. Bununla birlikte, amatörlerin el emeğinin önemini vurgulayan Ayhan, insan yaratıcılığının yapay zeka ile asla ikame edilemeyeceğini belirtti. Gençleri yaratıcı düşünmeye ve farklı bakış açılarıyla bilgi edinmeye teşvik etmenin önemini vurgulayan Ayhan, “Geleneksel eğitim metotlarının yanı sıra daha farklı eğitim metotlarıyla insanların daha üretici hale gelmesini teşvik etmek gerekiyor.” dedi. Türkiye’nin ve diğer ülkelerin bu alanda dayanışma göstermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.