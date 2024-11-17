Gençlerin Evdeki Ölümüyle İlgili Sırlar Ortaya Çıktı

OLAYIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde, 15 yaşındaki Yağmur E. ve Kübra Rabia Y. evde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu. Dehşet veren olay, Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak’taki bir evde saat 13.00 sıralarında gerçekleşti. Yağmur E., bir kuaförde çalıştığı için işe gitmeyince mesai arkadaşları durumu anne ve babasına bildirdi. İnşaat ustası baba ve tekstil işçisi anne, kızlarına ulaşamayınca üst kattaki komşularına haber verdi. Komşu, kapıyı çaldı ama açan olmayınca, ailenin verdiği yedek anahtar ile eve girdi ve iki kızı kanlar içinde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yağmur E.’nin hayatını kaybettiğini bildirdi. Kübra Rabia Y., ambulans ile Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.’nin cenazesi de hastanenin morguna kaldırıldı. Elde edilen bilgilere göre, Yağmur E. ve Kübra Rabia Y., ortaokuldan beri yakın arkadaş, şu an ise lise öğrencisi.

KURCALAMA SONUCU TRAJİK OLAY

İddialara göre, iki genç kız evde bir süre sohbet ettikten sonra Yağmur E.’nin babasına ait tabancayı kurcalamaya başladı. Kübra Rabia Y.’nin elindeki tabanca aniden ateş aldı ve kurşun Yağmur E.’nin başına isabet etti. Olay karşısında şoka giren Kübra Rabia Y., hemen ardından kendi başına ateş ederek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat burada da hayatını kaybetti. Marmaraereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kasten mi yoksa taksirle mi gerçekleştiği konusunda soruşturma sürdürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’nin ölü bulunmasıyla ilgili olarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın yaşandığı evin adresini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Olay yerinde, Yağmur E. ve Kübra Rabia Y.’nin baş kısmından ateşli silahla vuruldukları ihbarı üzerine polis ekipleri yola çıkarıldı” denildi. Gelişen olaylar sonucu, R.K.Y.’nin Y.E.’ye ait ruhsatsız tabanca ile önce onu vurduğu, ardından kendi kafasına ateş ederek intihar ettiğine dair bulgular olduğu ifade edildi.

KİMSEYLE HUSUMET YOKTU

Açıklamada, “Mevcut deliller değerlendirildiğinde, iki genç arasında herhangi bir husumet olmadığı ortaya çıktı. Olay anına dair kamera görüntülerinin incelenmesiyle birlikte, olaya karışan üçüncü bir şahısın iştirak etmediği anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği ve kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.