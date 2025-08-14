Gençlerin Favorisi Mela Bedel, Motive

ENERJİ DOLU PERFORMANSLARLA İSTANBUL FESTİVALİ’NE RENK KATILDI

Genç kuşağın öne çıkan isimlerinden Mela Bedel, İstanbul Festivali sahnesine güçlü bir başlangıç yaptı. “Bölüm Sonu” albümündeki sevilen parçaları etkileyici vokaliyle seslendiren sanatçı, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Özellikle seyircinin hep bir ağızdan eşlik ettiği anlar, festivalin akıllardan silinmeyecek görüntüleri arasına girdi.

YÜKSEK TEMPOLU PERFORMANSLARLA FESTİVAL HAVASI YARATILDI

Sahneyi devralan rap müziğinin yükselen yıldızı Motive, enerjik performansıyla festival alanında adeta bir açık hava kulübü atmosferi yarattı. Sahne enerjisi ve interaktif tavırlarıyla binlerce kişiyi coşturan ödüllü rapçi, finalde nabız yükselten bir alkış fırtınasıyla sahneyi başkalarına bıraktı.

SERTAB ERENER’DEN UNUTULMAZ BİR İLK

Eurovision birincisi ve Türkiye’nin en güçlü seslerinden biri olan Sertab Erener, sahneye çıktığı andan itibaren festivalde bambaşka bir atmosfer yarattı. Geniş repertuvarı ve sahnedeki zarafetiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Konserin en özel anlarından biri, 10 Eylül’de dinleyiciyle buluşacak yeni şarkısı “Böyledir Benim Ayrılıklarım”ı ilk kez seslendirmesiydi. Seyirciler, bu sürprizle hem şaşırdı hem de şarkının duygusunu içselleştirdi. Geceye damgasını vuran bir başka an ise Selin ile birlikte söyledikleri düet “Son Damla” oldu. İkili, sahnede yarattıkları enerjiyle izleyenleri mest etti. Sertap, bir sonraki düetinin Paptircem ile olacağını duyurdu.

DOPDOLU BİR FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 14 Ağustos’ta Simge Sağın ve Mabel Matiz, 15 Ağustos’ta Ati242 ve Sagopa Kajmer, 16 Ağustos’ta ise Semicenk ve Yıldız Tilbe konserleriyle devam edecek. Festivalin kapanış günü olan 17 Ağustos’ta Ebo Show, Poizi, Çakal ve Blok3 sahne alacak. Festival programı sadece müzikle sınırlı değil. FIBA standartlarında 3×3 basketbol ve espor turnuvaları, RopeLand, dikey rüzgâr tüneli ve lunapark gibi eğlence ve marka deneyim alanlarıyla İstanbul Festivali, katılımcılara zengin bir eğlence sunuyor. 17 Ağustos akşamına kadar sürecek festivale herkes müziğin, sporun ve eğlencenin kalbine davetlidir.