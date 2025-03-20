Gençlerin Mesleki Gelişimi İçin Destek Sağlanıyor

AİLE YILI KAPSAMINDAKİ ZİYARETLER

Aile Yılı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan “Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Hizmetleri” kapsamında Erzurum’da İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurumlarındaki gençleri ziyaret etti. Pilot uygulama çerçevesinde gerçekleştirilen bu ziyaretlerle, bakanlığın koruma altında bulunan çocukların hayata adaptasyonlarını desteklemek üzere hayata geçirdiği projeler ele alındı. Gençlerin kamu sektöründeki istihdam imkanları ve mesleki gelişimleri üzerinde duruldu.

Ziyaretleri sırasında Hasan Aykut, gençlerle birebir görüşerek onların taleplerini dikkate aldı ve Bakanlık olarak her zaman destek sağladıklarını aktardı. Bu kapsamda, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulaştırma 12. Bölge Müdürlüğü gibi farklı kamu kurumlarındaki genç çalışanlar ziyaret edildi. Erzurum’da 43 gencin yararlandığı program dahilinde, gençlerin çalışma koşulları, mesleki gelişim süreçleri ve kariyer hedefleri derinlemesine değerlendirildi.

Ziyaretler esnasında, gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmaları için meslek danışmanlığı ve kariyer gelişim programlarına daha fazla ağırlık verilmesi gerekliliği ifade edildi. Ayrıca, bakım sonrası rehberlik hizmetlerinin etkili ve sürdürülebilir hale getirilmesi amacıyla kamu kurumlarıyla iş birliğinin artırılacağı belirtildi. Hasan Aykut, sürecin başarısı için tüm paydaşlarla birlikte hareket edeceklerini dile getirerek, “Gençlerimizin geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Pilot uygulama çerçevesinde, 30 Aralık 2024 ile 28 Mart 2025 tarihleri arasında değerlendirme ve raporlama süreçleri yürütülecek. Erzurum’un da dahil olduğu 14 ilde hayata geçirilen bu programın ilerleyen dönemlerde ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.